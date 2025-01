Schon wieder Pech! Kurioses Malheur bremst Biathlon-Star

Für die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold läuft es in der laufenden Saison einfach nicht rund. Die Gesamtweltcup-Dritte des vergangenen Winters hat zwar ihre gesundheitlichen Probleme überwunden, ihre Pechsträhne aber noch nicht abschütteln können.

Tandrevold beim Stehendanschlag gehandicapt

Tandrevold hofft auf Ende der Pechsträhne

Tandrevold hofft nun, dass sie im restlichen Verlauf der Saison von Pech verschont bleibt, nachdem sie von Herzrhythmusstörungen und einem operativen Eingriff ausgebremst worden war. „Es war bisher eine Art Off-Season. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber ist es nicht so? Es ist wie Murphys Gesetz, in gewisser Weise. Wenn einmal etwas schiefgeht, geht alles schief“, hofft die Athletin auf mehr Glück in den kommenden Wochen.