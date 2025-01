Biathon: Grotian und Preuß im Sprint auf dem Podest

Biathletin Franziska Preuß hat sich drei Wochen vor der WM beim Weltcup in Antholz erneut in Topform präsentiert und den neunten Podestplatz der Saison geholt. Die 30-Jährige belegte bei der WM-Generalprobe im Sprint über 7,5 km einen starken dritten Platz.

Preuß' große Konkurrentin glänzt

Preuß verteidigte jedoch Platz eins im Kampf um die Gesamtwertung und befindet sich wie Grotian auch für den Verfolger über 10 km am Samstag in einer sehr guten Ausgangsposition. Die WM im Schweizerischen Lenzerheide findet vom 12. bis 23. Februar statt.

Auf den Spuren von Dahlmeier und Neuner

In Antholz geht es am Freitag (14.30 Uhr) mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Am Samstag stehen die Verfolgung der Frauen und die Männer-Staffel auf dem Programm, am Sonntag zum Abschluss des Weltcups die Verfolgung der Männer und die Staffel der Frauen.