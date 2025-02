"Bedenklich": Deutscher Ex-Biathlon-Star schlägt vor WM Alarm

Die Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat vor dem Beginn der Biathlon-WM Alarm geschlagen. Die einstige Topathletin macht sich Sorgen um den sportlichen Nachwuchs in Deutschland.

„Insgesamt ist in Deutschland die Dichte bei den Frauen nicht so groß. Es haben sich nur vier über die normale WM-Norm qualifiziert, davon fällt Vanessa Voigt aus“, monierte Herrmann-Wick im Gespräch mit der Rheinischen Post .

„Dass es nur drei unserer WM-Starterinnen in dieser Saison bisher unter die Top 15 geschafft haben, ist etwas bedenklich“, sagte die Sprint-Weltmeisterin von 2023.

Herrmann-Wick legt den Finger in die Wunde

Herrmann-Wick, die die WM (12. bis 23. Februar) als TV-Expertin des ZDF begleiten wird, nannte auch einen Erklärungsansatz: „Das liegt auch daran, dass genau in diesem Alter, in dem man jetzt den Sprung nach vorne schaffen müsste, die Decke der Talente in Deutschland dünn ist.“