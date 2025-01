Biathlon: Überragende Preuß führt Deutschland zum Staffel-Coup

Franziska Preuß hat die deutsche Biathlon -Staffel mit einer Galavorstellung erstmals seit acht Jahren zu zwei Siegen nacheinander geführt. Das Quartett mit Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider und der Gesamtweltcupführenden triumphierte beim Heimweltcup in Ruhpolding mit lediglich vier Nachladern, nach 4x6 Kilometern lief Preuß 17,4 Sekunden vor Norwegen ins Ziel .

Staffel-Debütantin Scherer spielte mit nur einem Nachlader ihre Qualität am Schießstand aus, übergab nach schwacher Schlussrunde dennoch mit 25 Sekunden Rückstand nur als Neunte.

Preuß führt Staffel zum Überraschungssieg

„Es war ein cooles Rennen. Wir hatten super gute Ski. Vielen Dank an die Techniker. Das war ein Meisterjob“, jubelte Preuß bei der ARD .

Nach einem enttäuschenden siebten Platz in Kontiolahti hatte das deutsche Team in Hochfilzen in der Besetzung Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Grotian und Preuß den ersten Staffelsieg seit vier Jahren geholt.