"Vonn muss sich Gedanken machen, was sie da gesagt hat"

Mit markigen Worten hat sich Lindsey Vonn vor dem Start der Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach (4. bis 16. Februar) gegen ihre Kritiker gewandt .

Einer der größten Kritiker: Markus Wasmeier. Der deutsche Doppelolympiasieger von Lillehammer 1994 hatte Ende Oktober bei SPORT1 die Comeback-Pläne des Ski-Stars zerrissen . Nur „das Marketing“ treibe Vonn an, vermutete der 61-Jährige damals. „Meiner Meinung nach ist das nur eine Show. Das grenzt an Verarschung.“

Wasmeier: „Dann können sie dir das Bein amputieren“

SPORT1: Herr Wasmeier, Lindsey Vonn hat sich vor der WM über ihre Kritiker beschwert, zu denen auch Sie zählten. Stehen Sie trotzdem zu Ihren Aussagen von Ende Oktober, als Sie behaupteten, Vonns Comeback grenze an Verarschung?

Wasmeier: Vonn muss sich Gedanken darüber machen, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, sie bekomme ein künstliches Knie. Ich habe selbst zwei künstliche Hüften und weiß, was „künstlich“ heißt. Ihre Aussagen vom „künstlichen Knie“ habe ich als ziemliche Verarschung empfunden, weil das richtig gefährlich gewesen wäre. Wenn du damit stürzt, dann hast du keine Knochen mehr, wo du irgendetwas reparieren kannst. Dann können sie dir das Bein amputieren. Bei Lindsey ist es eine Gleitplatte, die keinen Eingriff auf den Knochen hat, sondern praktisch wie eine Zahnkrone darüber gesetzt wird, wenn man es laienhaft erklärt. Das ist etwas ganz anderes.

SPORT1: Sie sind also von falschen Tatsachen ausgegangen?

Wasmeier: Ja. Wenn sie „künstliches Knie“ sagt, dann wird dir Stahl ins Schien- und Wadenbein reingeschlagen. Dann musst du froh sein, wenn du ein normales Leben führen kannst. Auf der Skipiste kannst du noch vielleicht noch ein bisschen wedeln. Dann brauch ich kein Comeback ankündigen, wenn ich etwas von einem künstlichen Knie erzähle. Zwei Monate später hat sie dann auf einmal gesagt, dass es kein künstliches Knie sei, sondern eine Gleitplatte, was etwas komplett anderes ist. Das ist, wie wenn der eine für eine Krone zum Zahnarzt geht, und der andere sein gesamtes Gebiss rauskriegt. Und das war der Grund, warum ich das gesagt habe. Ich habe mich von diesen Aussagen leiten lassen. Am Ende kann aber niemand mit einem künstlichen Knie Hochleistungssport betreiben.

Wasmeier: Es hat ja mit Bill Johnson den Fall eines anderen 40-Jährigen gegeben. Er wollte nach einer langen Wettkampfpause unbedingt bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002 teilnehmen. Bei den US-Meisterschaften hat es ihn so geschmissen, dass er monatelang im Koma lag und praktisch als Fünfjähriger aufgewacht ist. Weil er gar nichts mehr gehabt hat, haben wir ihm zusammen mit Erwin Stricker (früherer Abfahrer; Anm. d. Red.) über eine Stiftung mit hohen Beträgen das Leben erleichtert. Zehn Jahre später ist er gestorben. Deswegen hat mich das so mitgenommen.