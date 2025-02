Vonn teilt vor Ski-WM aus: "Habe diese Respektlosigkeiten nicht verdient"

Lindsey Vonn hat wegen ihrer Rückkehr in den Ski-Weltcup viele kritische Stimmen erhalten. Vor der WM in Saalbach setzt sich die US-Amerikanerin zur Wehr.

Lindsey Vonn hat wegen ihrer Rückkehr in den Ski-Weltcup viele kritische Stimmen erhalten. Vor der WM in Saalbach setzt sich die US-Amerikanerin zur Wehr.

Ski-Superstar Lindsey Vonn hat deutliche Worte zu den kritischen Stimmen im Vorfeld ihres überraschenden Comebacks mit 40 Jahren gefunden. „Ich denke nicht, dass ich diese Respektlosigkeiten verdient hatte“, betonte die US-Amerikanerin am Montag in einer Presserunde vor dem heutigen Start der Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm.