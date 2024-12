Vonn-Comeback geglückt! "Was für eine grandiose Leistung"

30 Starterinnen waren im Super-G der Damen in St. Moritz schon die Piste heruntergefahren, da bot sich den Zuschauern noch ein absolutes Highlight. Lindsey Vonn ist zurück im alpinen Ski-Zirkus .

Mit Startnummer 31 ging die einstige Dominatorin im Ski Alpin an den Start - satte sechs Jahre und 2141 Tage nach ihrem letzten Start 2019 in Cortina d’Ampezzo.

„Wer da keine Gänsehaut hat, liebt den Skisport nicht“

„Wer da keine Gänsehaut hat, liebt den Skisport nicht“, stellte Scharf fest. Neureuther ergänzte: „Ich freue mich so, dass sie zurück ist. Es ist ein großartiges Comeback. Man sieht, was sie für ein Potenzial hat.“

Vonn-Comeback sorgte für gemischte Reaktionen

Ob Vonn in dieser Saison nochmal zu ihrem sportlichen Top-Niveau finden kann, bleibt offen. Die US-Amerikanerin gewann insgesamt 82 Weltcups und satte 20 Kristallkugeln (vier Mal den Gesamtweltcup und 16 Disziplin-Weltcups).

Auch wegen eben dieser unglaublichen Erfolge hatte sich die Ski-Legende Neureuther in der ARD schon am Vortag begeistert über das Comeback gezeigt. Das Comeback sei ein „Geschenk für den Skisport“, denn die „Frau hat so viel für den Skisport getan und es ist einzig und allein ihre Entscheidung.“