TV-Auftritt am Tag danach: Eisenbichler und Hannawald vergießen Tränen

Markus Eisenbichler beendet nach zahlreichen Erfolgen seine Skisprung-Karriere. Auch am Tag nach dem Ende der Karriere berührt der Abschied.

Dieser Abschied bleibt auch am Tag nach dem letzten Wettkampf noch immer hochemotional. Die große Skisprung-Karriere von Markus Eisenbichler endete am Samstag mit einem starken Wettkampf und dem zweiten Platz im Teamwettbewerb.

Anschließend kämpfte Eisenbichler mit den Tränen, bevor es am Abend zur großen Abschiedsparty ging, die deutlich länger ging als geplant. „Ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Das war viel gestern“, berichtete der 33-Jährige am Rande des Einzelwettkampfs in der ARD vielsagend und ergänzte lachend: „Ich bin nicht ganz fit.“