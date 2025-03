Überraschender Auftritt von Franziska Preuß

Franziska Preuß ist eine Woche nach ihrem Biathlon-Gesamtsieg bei einem anderen Wintersport-Event vor Ort. Eine Zufallsbegegnung am Flughafen war der Auslöser.

Preuß ist beim Saisonabschluss der Skispringer in Planica vor Ort und trat am Sonntag auch bei der ARD-Übertragung überraschend auf. Im Interview mit Moderatorin Lea Wagner verriet die 30-Jährige die Hintergründe ihres Besuchs.

Zufallsbegegnung war der Auslöser

„Als wir nach dem Rückflug aus Oslo in München gelandet sind, haben wir die Skispringer getroffen“, erklärte Preuß, die DSV-Adler hätten ihr dann einen Besuch in Planica schmackhaft gemacht: „Wir haben dann gesehen, es ist nicht weit weg von Ruhpolding - und wir sind losgefahren und wollten es miterleben, weil es mal was anderes ist. Es ist super imposant.“