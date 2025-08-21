Überraschung bei Ski-Superstar Hirscher?

SPORT1 21.08.2025 • 14:33 Uhr Ski-Superstar Marcel Hirscher schuftet nach seinem erlittenen Kreuzbandriss an einer neuerlichen Rückkehr. Jetzt gibt der 36-Jährige ein erfreuliches Update zu seinem Zustand.

Marcel Hirscher liegt auf dem Weg zu seinem Comeback 2.0 offenbar voll im Plan. Rund acht Monate nach seinem Kreuzbandriss gab der achtmalige Gesamtweltcupsieger im Blog seiner Skimarke Van Deer Auskunft über seinen Rehabilitationsprozess. Dieser verlaufe seinen Angaben nach sehr gut.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine Geduld wurde am Anfang sehr auf die Probe gestellt – und jetzt, wenn ich alle anderen schon Skifahren sehe, wieder“, schrieb der mittlerweile 36 Jahre alte Hirscher. „Ich zähle die Tage, bis es auch für mich wieder auf Schnee losgeht. Unser Plan bleibt: Back to Snow im September.“

Startet Hirscher schon beim Weltcup-Auftakt?

Hirscher riss sich beim Training in Schladming das Kreuzband. Wenig später kündigte der nun für die Niederlande startende Österreicher an, sein Comeback nach seinem Karriereende 2019 dennoch fortsetzen zu wollen. Weil auch die Ärzte mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden sind, spekulieren die österreichischen Medien über den Zeitpunkt seines Comebacks.

„Rückblickend hätten Reha und Trainingsaufbau nicht besser laufen können“, berichtete Hirscher weiter. „Ich hatte nie Schmerzen, die Ärzte sind bei jedem Monitoring happy mit meinem Knie, und ich kann ohne Einschränkung trainieren. Mit meinem aktuellen Fitnesszustand und meiner Motorik bin ich sehr zufrieden.“

{ "placeholderType": "MREC" }