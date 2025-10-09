Große Ehre für Skisprung-Superstar

SPORT1 09.10.2025 • 15:21 Uhr Daniel Tschofenig, Skisprung-Gesamtweltcupsieger und Gewinner der Vierschanzentournee, wurde zu Österreichs Sportler des Jahres 2025 gekürt. Bei den Frauen gewann die Skifahrerin Stephanie Venier.

Skispringer Daniel Tschofenig wurde in seiner Heimat für seine Traum-Saison geehrt und darf sich ab sofort „Österreichs Sportler des Jahres 2025“ nennen. Der 23-Jährige setzte sich am Mittwochabend in der Wiener Stadthalle in einer Journalistenwahl mit 916 Punkten gegen Golfer Sepp Straka (729) und Ski-Weltmeister Raphael Haaser (721) durch.

„Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Richtig cool, das mitnehmen zu dürfen“, wird Tschofenig von der Krone zitiert. „Für so eine Saison, die von Erfolgen durchzogen war, ist das natürlich genial.“ Der Kärntner feierte im vergangenen Winter sowohl den Gewinn des Gesamtweltcups als auch den Triumph bei der Vierschanzentournee.

Venier bei den Frauen ausgezeichnet

Tschofenig ist der erste österreichische Skispringer seit Thomas Morgenstern im Jahr 2011, der diese Auszeichnung erhielt. Bei den Frauen wurde Stephanie Venier die gleiche Ehre zuteil. Die 31-Jährige hatte im Februar bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften in Saalbach zweimal Edelmetall gewonnen.