Große Ehre für Skisprung-Superstar

Skispringer Daniel Tschofenig wurde in seiner Heimat für seine Traum-Saison geehrt und darf sich ab sofort „Österreichs Sportler des Jahres 2025“ nennen. Der 23-Jährige setzte sich am Mittwochabend in der Wiener Stadthalle in einer Journalistenwahl mit 916 Punkten gegen Golfer Sepp Straka (729) und Ski-Weltmeister Raphael Haaser (721) durch.
Große Ehre für Skisprung-Dominator
„Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Richtig cool, das mitnehmen zu dürfen“, wird Tschofenig von der Krone zitiert. „Für so eine Saison, die von Erfolgen durchzogen war, ist das natürlich genial.“ Der Kärntner feierte im vergangenen Winter sowohl den Gewinn des Gesamtweltcups als auch den Triumph bei der Vierschanzentournee.
Venier bei den Frauen ausgezeichnet
Tschofenig ist der erste österreichische Skispringer seit Thomas Morgenstern im Jahr 2011, der diese Auszeichnung erhielt. Bei den Frauen wurde Stephanie Venier die gleiche Ehre zuteil. Die 31-Jährige hatte im Februar bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften in Saalbach zweimal Edelmetall gewonnen.
Venier holte Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombination. „Wow, es ist der krönende und perfekte Abschluss. Besser kann es sportlich nicht mehr werden“, sagte die ehemalige Athletin, die ihre Karriere im August mit einigen Nebengeräuschen beendet hatte.