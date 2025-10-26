Ski Alpin: "Er wird da wohl für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben"

Franziska Wendler 26.10.2025 • 12:29 Uhr Vor knapp zwei Jahren stürzt Aleksander Aamodt Kilde und verletzt sich schwer. Nun gibt seine Verlobte Mikaela Shiffrin ein Update.

Die alpine Skisaison hat mit dem Gletscher Riesenslalom in Sölden begonnen. Rund um den traditionellen Saisonbeginn hat Rekord-Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin ein Update zu ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde gegeben.

Der Norweger stürzte im Januar 2024 bei der Lauberhornabfahrt kurz vor dem Ziel schwer und zog sich eine Vielzahl an Verletzungen zu. Seitdem konnte er kein Rennen mehr bestreiten.

„Er macht sich unglaublich gut“, konstatierte Shiffrin in einem Pressegespräch mit FIS-Präsident Johan Eliasch: „Aber es ist auch ein sehr weiter Weg für ihn.“

So sei die Rückkehr zum Rennfahren „zunächst genauso sehr eine Rückkehr ins Leben.“ Demnach habe Kilde nach wie vor mit Beschwerden zu tun: „Er hat Einschränkungen an seiner Schulter. Er da auch wohl für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben.“

Kilde motiviert Shiffrin

Dennoch sei der 33-Jährige voller Motivation und auch körperlich wieder sehr stark. Kilde arbeitet aktuell auf ein Comeback zum ersten Abfahrtsrennen des Jahres in Beaver Creek hin. So läuft auf seinem Instagram-Account ein Countdown bis zu dem großen Tag herunter.

„Seine Arbeit zum Comeback inspiriert mich jeden Tag. Wir alle lieben es, ihn Skifahren zu sehen, darum hoffe ich sehr, dass es klappt“, so Shiffrin weiter.