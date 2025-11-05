Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Wintersport>

Diagnose da! Erleichterung um deutsches Skisprung-Talent

Erleichterung um deutsches Talent

Nachwuchstalent Yann Kullmann ist bei der Deutschen Meisterschaft im Skispringen schwer gestürzt. Jetzt steht die Diagnose fest.
Yann Kullmann hat sich nicht schwerer verletzt
Yann Kullmann hat sich nicht schwerer verletzt
© IMAGO/imagebroker
SPORT1
Nachwuchstalent Yann Kullmann ist bei der Deutschen Meisterschaft im Skispringen schwer gestürzt. Jetzt steht die Diagnose fest.

Gute Nachrichten für Nachwuchstalent Yann Kullmann: Der 19-Jährige hat sich bei seinem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften im Skispringen keine strukturellen Verletzungen zugezogen. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Kullmann kam in Oberhof bei hybriden Bedingungen – Anlauf auf Eis, Landung auf Matten – heftig nach der Landung zu Fall und musste minutenlang medizinisch behandelt werden.

Um seinen Gesundheitszustand herrschte zunächst Unklarheit.

Skispringen: Kullmann erleidet nur Prellungen

Nun die Erleichterung: Kullmann hat lediglich Prellungen erlitten und muss keinen langen Ausfall verkraften.

Im Skispringen gab es zuletzt immer wieder schwerere Verletzungen. Vor allem bei den Frauen war dies ein großes Thema, weil es beim Sommer-Grand-Prix in Val di Fiemme mehrere Kreuzbandrisse zu beklagen gab.

Nach dem Zwischenfall mit Kullmann gewann Felix Hoffmann mit Weiten von 96,5 und 102,5 Metern seinen ersten Titel bei den Männern und verwies er Philipp Raimund sowie Pius Paschke auf die Plätze zwei und drei. Bei den Frauen siegte Selina Freitag.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite