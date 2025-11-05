Diagnose da! Erleichterung um deutsches Skisprung-Talent

SPORT1 05.11.2025 • 14:08 Uhr Nachwuchstalent Yann Kullmann ist bei der Deutschen Meisterschaft im Skispringen schwer gestürzt. Jetzt steht die Diagnose fest.

Gute Nachrichten für Nachwuchstalent Yann Kullmann: Der 19-Jährige hat sich bei seinem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften im Skispringen keine strukturellen Verletzungen zugezogen. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Kullmann kam in Oberhof bei hybriden Bedingungen – Anlauf auf Eis, Landung auf Matten – heftig nach der Landung zu Fall und musste minutenlang medizinisch behandelt werden.

Um seinen Gesundheitszustand herrschte zunächst Unklarheit.

Skispringen: Kullmann erleidet nur Prellungen

Nun die Erleichterung: Kullmann hat lediglich Prellungen erlitten und muss keinen langen Ausfall verkraften.

Im Skispringen gab es zuletzt immer wieder schwerere Verletzungen. Vor allem bei den Frauen war dies ein großes Thema, weil es beim Sommer-Grand-Prix in Val di Fiemme mehrere Kreuzbandrisse zu beklagen gab.