Diagnose da! Erleichterung um deutsches Skisprung-Talent

Gute Nachrichten für Nachwuchstalent Yann Kullmann: Der 19-Jährige hat sich bei seinem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften im Skispringen keine strukturellen Verletzungen zugezogen. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt.
Erleichterung um deutsches Talent
Kullmann kam in Oberhof bei hybriden Bedingungen – Anlauf auf Eis, Landung auf Matten – heftig nach der Landung zu Fall und musste minutenlang medizinisch behandelt werden.
Um seinen Gesundheitszustand herrschte zunächst Unklarheit.
Skispringen: Kullmann erleidet nur Prellungen
Nun die Erleichterung: Kullmann hat lediglich Prellungen erlitten und muss keinen langen Ausfall verkraften.
Im Skispringen gab es zuletzt immer wieder schwerere Verletzungen. Vor allem bei den Frauen war dies ein großes Thema, weil es beim Sommer-Grand-Prix in Val di Fiemme mehrere Kreuzbandrisse zu beklagen gab.
Nach dem Zwischenfall mit Kullmann gewann Felix Hoffmann mit Weiten von 96,5 und 102,5 Metern seinen ersten Titel bei den Männern und verwies er Philipp Raimund sowie Pius Paschke auf die Plätze zwei und drei. Bei den Frauen siegte Selina Freitag.