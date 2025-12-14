Heftiger Sturz! Schreckmoment um Ski-Star Aicher

Moritz Thienen 14.12.2025 • 12:00 Uhr Emma Aicher verpasst den nächsten Ski-Coup. Die 22-Jährige stürzt beim Super-G in St. Moritz. Auch Lindsey Vonn fährt am Podest vorbei.

Schon nach knapp 15 Sekunden Laufzeit hob es Aicher an der ersten Bodenwelle aus. Sie wurde zunächst in die Luft katapultiert und schlug dann unsanft auf der Piste wieder auf.

„Oh, das war jetzt ein Schreckmoment. Da verdreht es sie im Oberkörper“, analysierte ARD-Experte Felix Neureuther.

Doch Aicher hatte trotz des Sturzes Glück im Unglück. Nach einigen Minuten konnte sie selbst wieder aufstehen. Im Hinterkopf wird dieser Sturz aber wohl dennoch bleiben.

„Damit muss sie jetzt natürlich umgehen. Das gehört auch dazu in den Speeddisziplinen, dass man mal stürzt“, sagte Kommentator Tobias Barnerssoi zum Sturz.

Ski Alpin: Aicher sauer über „dummen“ Sturz

Nach dem Rennen gab Aicher gleich Entwarnung. „Es ist überhaupt nichts Schlimmes“, sagte Aicher in der ARD, ärgerte sich dann aber über sich selbst: „Aber ich muss sagen: Es pisst mich schon ein bisschen an.“

„Ich weiß nicht wirklich, voran es gelegen hat. Ich glaube, ich habe die Sprungbewegung einfach nicht richtig gemacht. Das war einfach dumm“, analysierte eine bediente Aicher.

Aicher hatte im Super-G nach ihrem Sieg vom Vortag erneut zu den Favoritinnen gezählt. Am Samstag hatte sie überraschend Lindsey Vonn in der Abfahrt geschlagen und ihren dritten Weltcupsieg gefeiert.

Ski-Superstar Vonn verpasst Podium knapp

Auch für Vonn wurde es nichts mit dem nächsten Coup.

Nach dem Sensationssieg am Freitag und Platz zwei am Samstag verpasste die 41-Jährige als Vierte knapp den nächsten Podestplatz. Acht Hundertstel fehlten Vonn zum Podest und 17 Hundertstel zum nächsten Erfolg.

Der Sieg ging an die Neuseeländerin Alice Robinson vor der Französin Romane Miradoli (0,08) und der Italienerin Sofia Goggia (+0,19).