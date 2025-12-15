Karriereende? Lindsey Vonn lässt aufhorchen

Felix Kunkel 15.12.2025 • 15:39 Uhr Lindsey Vonn äußert sich erneut zum Zeitpunkt ihres angedachten Karriereendes. Nach den jüngsten Erfolgen scheint sie noch etwas länger fahren zu wollen.

Wann zieht Lindsey Vonn einen Schlussstrich? Die US-amerikanische Skirennläuferin hat mit neuen Aussagen zum möglichen Zeitpunkt ihres Karriereendes aufhorchen lassen.

„Also ich glaube, dass ich bis zum Schluss fahren werde. Also ich hoffe es“, sagte Vonn am Sonntag dem ORF und meinte damit das Ende der aktuellen Weltcup-Saison.

Zuletzt hatte die 41-Jährige noch erklärt, dass ihr letztes Rennen wohl am 12. Februar bei den Olympischen Spielen stattfinden werde und sie nur bei einer Titelchance weiterfahren wollen.

Vonn hat noch nicht genug: „Will mich weiter steigern“

Der zweite Fall scheint nun eingetreten zu sein: Vonn führt nach dem Wochenende in St. Moritz die Abfahrtswertung im Weltcup an. Am Freitag triumphierte sie mit einem Fabellauf, am Folgetag legte sie einen zweiten Platz nach. Zum Abschluss wurde Vonn am Sonntag Vierte im Super-G.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach ein paar Rennen schon in der Abfahrt das rote Trikot tragen werde“, erklärte Vonn nun. „Es ist ein super Start, aber ich bin sehr selbstkritisch. Ich weiß, was ich kann. Aber das heißt nicht, dass ich mit Rang vier nicht zufrieden bin. Aber ich will immer mein Bestes geben, mich weiter steigern und da gibt es schon noch einige Sachen.“

Auch wenn Vonn wie gewohnt noch Luft nach oben sah, gab sie zu: „Insgesamt war es ein super Wochenende und da muss ich zufrieden sein.“

Zur Saison 2024/25 war die Speed-Queen mit einer Teilprothese im Knie noch einmal in den Weltcup zurückgekehrt. Beim Saisonabschluss in Sun Valley stand Vonn als Zweite erstmals nach ihrem Comeback wieder auf dem Podest.