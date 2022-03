Erik Lesser als Biathlon-Trainer? Michael Rösch: Da "gibt es keinen Besseren"

„Ich habe lange mit ihm darüber gesprochen und was als Reaktion aus Russland kam, war leider teilweise erschreckend. Ob es in dieser Hinsicht etwas gebracht hat, weiß ich deshalb nicht. Denn die Leute dort sind so festgefahren in ihrer Sicht der Dinge“, berichtete Rösch: „Man muss aber auch sehen, dass die Menschen viel Propaganda ausgesetzt sind. Die international aktiven Sportler wiederum müssten es besser wissen, aber da gibt es auch Angst angesichts der möglichen Konsequenzen.“