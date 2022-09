Biathlon: Russland bettelt um Weltcup-Rückkehr

Trotz der teils heftigen Kritik an der IBU hofft der Verband immer noch auf die Rückkehr. „Wir bestreiten den Rechtsstatus der getroffenen Entscheidungen und wollen sagen, dass die Entscheidungsträger der IBU in erster Linie an die Athleten denken sollten, über deren Schicksal sie entscheiden“, sagte Maigurov der staatlichen Agentur RIA Novosti.