Verwirrung um russischen Biathlon-Star Dmitri Malyshko

Eine Vermutung hat der Coach aber: „Wir müssen es realistisch sehen. Der Sportler hat seine Karriere beendet. Wir hatten gehofft, dass er zurückkehren und weitere Leistungen erbringen würde, aber wir sehen, dass er nirgendwo teilnimmt, weder am Training noch an Wettkämpfen. Also sehen wir die Dinge realistisch - der Sportler hat aufgehört.“