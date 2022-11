Biathlon LIVE: Weltcup-Auftakt heute in Kontiolahti im TV, Stream, Ticker

Bei den Männern, die in Peking medaillenlos blieben, führt Benedikt Doll (32) das Aufgebot an. Dahinter lauern einige Talente, von denen aber eher noch keine Top-Platzierungen zu erwarten sind. Im Kampf zurück an die Spitze setzt der DSV auch auf das Know-how von Disziplin-Trainern aus Norwegen und Slowenien.