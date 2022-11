Biathlon: Rücktritt - Deswegen hatte Erik Lesser "keinen Bock mehr"

Dennoch will der gebürtige Suhler dem Biathlon nicht komplett den Rücken kehren. Zum neuen Weltcup, der am 26. November mit den Rennen in Kontiolahti (Finnland) startet (alle Rennen im SPORT1-Liveticker), kehrt er als ARD-Experte an die Loipe zurück. Zudem absolviert er aktuell seine Trainerausbildung an der Akademie in Köln. (NEWS: Lesser wird TV-Experte)