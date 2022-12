Biathlon: Sorgenkind Franziska Preuß gelingt ein wichtiger Durchbruch

Im selben Atemzug machte Preuß aber auch deutlich, wie sehr ihre Infekt-Serie in dieser Woche immer noch belastet und auch für ihren Schießstand-Frust verantwortliche waren: „Das war nicht nur eine Kopfsache. Ich merke, ich nicht bin nicht so im Besitz meiner Kräfte, man sieht das an meinem Puls, ich war das ganze Rennen im roten Bereich. Das kenne ich so nicht von mir. Das summiert sich dann und man steht am Schießstand einfach und wackelt nur noch. Ich hab heute versucht, auf der Runde Körner gespart, dass der Puls nicht oben wegschießt - und es hat zum Glück funktioniert.“