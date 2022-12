Biathlon: Deutschlands tragische Heldin feiert ihr Comeback

Angeführt wird der DSV-Kader erneut von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Bei den Männern sind neben Benedikt Doll auch David Zobel und Roman Rees mit dabei, die in Finnland überraschend auf das Podest gelaufen waren. In Hochfilzen stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Verfolgungsrennen folgen. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)