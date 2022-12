Biathlon: Rätsel um Weltcup-Teilnahme von Newcomerin Anamarija Lampic gelüftet

Unabhängig davon wird die Slowenin in diesem Winter noch mindestens einmal im Weltcup zu sehen sein. Vom 5. bis 8. Januar steht der Weltcup auf der heimischen Pokljuka an. „Ich weiß nicht, in welchen Rennen ich antreten werde, aber ich werde zu hundert Prozent in mindestens einem Wettbewerb starten. Das steht fest“, verriet Lampic. (SERVICE: Weltcup-Kalender)