Biathlon: Fratzscher fällt aus - Nawrath ersetzt ihn

Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag bekannt gab, leidet der 28-Jährige unter Atemproblemen. Daher kann er nicht wie geplant im Sprintrennen von Antholz am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) an den Start gehen und wird auch im Verfolger tags darauf fehlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum Wintersport)