Biathlon: Federica Sanfilippo - Italien-Star spricht nach Zoff-Aus und Wechsel zum Langlauf

„Ich hatte drei, vier Tage, an denen ich kaum geschlafen habe. Ich bin mit ihr aufgewachsen, sie ist meine beste Freundin. Ich war da schon sehr, sehr enttäuscht“, gab sie nach ihrem Sieg in Antholz im ZDF freimütig zu.

Sanfilippo blickt jedoch nicht mit Groll auf ihr Biathlon-Ende zurück. „Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was die Italienerinnen in Oberhof geleistet haben. Sie haben einen extrem guten Job gemacht“, lobte sie ihre ehemaligen Teamkollegen für ihre Leistungen bei der Biathlon-WM.

„Denkt nicht mehr an mich!“ Sanfilippo über ihren Abschied

Dennoch gibt es immer noch Momente, wo sie den Biathlon vermisst. „Ich habe mein ganzes Leben lang Biathlon gemacht, aber es ist ein bisschen so, als würde man sich von einem Freund trennen“, beschrieb sie die Situation und fügte hinzu: „Es gibt immer Momente, in denen man an seinen Ex denkt.“