Biathlon: Teamkollege verrät: Dann war bei Herrmann-Wick "Zündschnur ein bisschen kürzer"

Wie Doll Herrmann-Wick „provozierte“

„Sie hat trotzdem versucht, sich immer weiter zu verbessern – auch in Bereichen, in denen sie schon sehr gut war. Ich glaube, nur so kann man eine Spitzenathletin werden, wie sie es war“, berichtet der Biathlet, der in Diskussionen gerne den „gegenteiligen Standpunkt“ einnahm: „Das hat sie manchmal so ein bisschen provoziert, aber mir auch immer Spaß gemacht.“