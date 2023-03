Biathlon: Herrmann-Wick enthüllt erste Zukunftspläne - und schließt eine Option aus

Nach den letzten Weltcup-Rennen ihrer Karriere am Holmenkollen in Oslo wolle sie erstmal heimkommen und sich selber wiederfinden, so Herrmann-Wick, die auf "mehr Zeit mit Familie und Freunden" hofft: "Das war jetzt wirklich zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Ich bin ja doch immer sehr durchgeplant, und deswegen versuche ich jetzt erstmal nicht so viele Pläne zu schmieden."