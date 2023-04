Vermisstes Biathlon-Talent: Smartphone gefunden! Ermittler gehen neuen Spuren nach

Vermisstes Biathlon-Talent: Polizei berichtet von Einbruch

Die für den Fall verantwortliche Polizistin Ragnhild Ouren berichtete bei Gudbrandsdolen Dagningen auch von einem Einbruch in der Gemeinde Gausdal, in der Nähe von Lillehammer, wo Sporaland zuletzt gesichtet worden war. Demnach könnte der Einbruch in Zusammenhang mit dem vermissten Biathleten stehen.

„Dort wurden Dinge entwendet, die keinen großen Wert hatten. Es sieht so aus, als ob der Einbrecher Dinge mitgenommen hat, die man zum Überleben in der Natur braucht“, erklärte Ouren.

In Anbetracht der Entwicklungen ziehen die Behörden wieder verstärkt in Betracht, dass der 22-Jährige noch am Leben sein könnte. Die Beamten wollen nun die Umgebung, in der das Smartphone entdeckt wurde, „genauer untersuchen“.