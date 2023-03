Biathlon-Talent Sporaland spurlos verschwunden - Polizei sucht mit Hochdruck

Bereits am vergangenen Sonntagmorgen verschwand der 22-Jährige aus seinem Haus in der Stadt Lillehammer. Die Polizei sucht seitdem nach dem Sportler, jedoch ohne Erfolg. Auch Biathleten und Biathletinnen aus der Region beteiligten sich bereits an den Nachforschungen.

„Am Dienstag und Mittwoch haben wir an der Suchaktion teilgenommen und uns dann angesehen, wie Zivilschutz, Polizei und Rotes Kreuz in diesem Fall arbeiten“, erklärte Aasmund Steien, Juniorentrainer der norwegischen Biathlon-Teams, im Interview mit NRK .

„Ich denke, es war sehr bereichernd für die Athleten, sich an der Suche zu beteiligen“, fügte er an.

Biathlet Sporaland spurlos verschwunden

„Wir haben sowohl in Lillehammer als auch hier Leute, die das Geschehen verfolgen können, egal was passiert. Und dann haben wir volles Vertrauen, dass die Polizei und die Suchteams die professionelle Arbeit und den Einsatz leisten, um den Fall dann zu lösen und die betreffende Person zu finden“, betonte Arne Horten, Präsident des norwegischen Biathlonverbandes.

Behörden gehen nicht von Verbrechen aus

„Wir schauen uns relevante Bereiche an, an denen die Person zuletzt gesehen worden ist. Wir suchen sowohl im Gelände als auch im Stadtgebiet. Wir untersuchen Garagen und private Höfe, in denen er möglicherweise Zuflucht gesucht hat“, so Per Solverg von der Polizei in Lillehammer.