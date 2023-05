Emotionaler Aufruf! Eltern von Biathlon-Talent Eivind Sporaland bangen

Dennoch will diese die Hoffnung nicht aufgeben. „Wir haben keine andere Wahl“, sagten die Eltern der norwegischen Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen und fügten hinzu: „Hoffen wir, dass er noch am Leben ist, bis der Vorfall aufgeklärt ist.“

Dennoch klammern sich dessen Eltern an die Hoffnung auf einen guten Ausgang. „Eivind ist an die Natur gewöhnt, und wir glauben, dass er einen langen Weg zurückgelegt hat.“

Sporaland leidet unter psychischen Problemen

Dabei offenbarten sie, dass Sporaland unter seelischen Problemen leidet. „Er wurde psychisch krank. Er ging offen damit um und sprach mit seinen Freunden und seiner Familie über Dinge, die ihm in den Tagen vor seinem Verschwinden schwerfielen“, erklärten sie.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Noch am Vortag seines Verschwindens hatte der 22-Jährige ein Krankenhaus aufgesucht, doch wurde abgewiesen und nach Hause geschickt. Sein Vater berichtete, dass er am selben Abend noch zu seinem Sohn gefahren sei, um ihn zu unterstützen. Am Tag darauf verschwand Sporaland.