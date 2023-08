Biathlon: Superstar Johannes Thingnes Bö sagt Highlight ab

Während sich die Biathleten im Sommer beim prestigeträchtigen Blinkfestivalen in Norwegen auf Inlinern duellieren, wird ein prominenter Name fehlen. Johannes Thingnes Bö verzichtet in diesem Jahr auf eine Teilnahme.

Damit muss der Wettbewerb auf den aktuell größten Biathlon-Star überhaupt verzichten. In der vergangenen Weltcup-Saison war der 30-Jährige kaum zu schlagen. Mit 16 (!) Siegen in 21 Rennen holte er sich den Gesamtweltcup sowie die kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung. Lediglich im Einzel ging der Titel in Vetle Sjastad Christiansen an einen anderen Athleten.