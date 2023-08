Karriere in Gefahr? Biathlon-Ass nach Unfall schwer verletzt

Hiobsbotschaft für das polnische Biathlon -Team: Kamila Zuk hat sich in der Vorbereitung auf die kommende Weltcup-Saison schwer verletzt. Die 25-Jährige, die in ihrer Heimat als große Hoffnungsträgerin gilt, wurde im Trainingslager im Passo di Lavazè Opfer eines Unfalls auf Rollskiern.

„Nach den ersten medizinischen Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Beinverletzung so schwer ist, dass die Athletin für längere Zeit dem Trainingsbetrieb fernbleiben muss“, teilte der polnische Biathlon-Verband in der vergangenen Woche mit.

Biathletin nach Unfall in Klinik

Aktuell erholt sich Zuk in ihrer Heimat Polen und erhält Behandlungen in einer Spezialklinik in Krakau. In der vergangenen Wintersaison belegte sie den 51. Platz im Gesamtweltcup und war damit die erfolgreichste Skijägerin ihres Landes.