"Falschmeldung!" Biathlon-Legende meldet sich zu Wort

Zuletzt gab es aber großen Wirbel um seine Person. Zunächst kam das abrupte Ende in Slowenien, das auch den 53.Jährigen selbst kalt erwischte.

Groß spricht über Biathlon-Wirbel mit Bulgarien

In der Folge vermeldete der bulgarische Verpflichtung Groß' Verpflichtung als Coup und sprach von einer „lebenden Legende des Biathlon-Sports“. Nur fünf Tage später allerdings überraschte die Meldung von der Trennung. Zu dem Wirbel meldete sich Groß nun selbst zu Wort.

Stattdessen hat der gebürtige Sachse nun einen Job angenommen. Er wird zukünftig in der Schweiz eine neu gegründete Nachwuchsgruppe am Biathlon-Stützpunkt Ostschweiz in Lenzerheide übernehmen.