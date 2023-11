Biathlon: Der heikelste Auftritt beim Weltcup-Start

Am Ende des vergangenen Winters war Julia Simon die strahlende Gesamtweltcup-Siegerin im Biathlon , dann überschattete die Enthüllung eines bizarren Skandals monatelang alles - nun hat die Französin sich furios zurückgemeldet.

Beim ersten Wettbewerb der Saison im schwedischen Östersund präsentierte sich Simon in herausragender Form und bescherte dem französischen Team ein erstes Erfolgserlebnis: Sie führte die Single-Mixed-Staffel mit Fabien Claude aufs Podium.

Julia Simon rettet Frankreich fast verschenktes Podium

Skandal um mutmaßlichen Kreditkarten-Betrug überschattete zuletzt alles

Simon - bei der WM in Oberhof Verfolgungs-Weltmeisterin vor der zurückgetretenen Denise Herrmann-Wick - stand seit Sommer im Fokus von Negativschlagzeilen: Im Juli war enthüllt worden, dass Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet ihr vorwirft, im Sommer 2022 mit ihrer Kreditkarte 1620 Euro im Internet eingekauft zu haben.

Nicht ohne Grund wurde Simon wohl in die Single-Mixed-Staffel berufen, Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot starten am Nachmittag im „normalen“ Mixed. Es ,muss sich zeigen, ob der Wirbel Frankreich speziell noch bei den weiteren Teamwettbewerben im Weg stehen wird. Im vergangenen Winter war Braisaz-Bouchet in Baby-Pause. (DATENCENTER: Der Biathlon-Kalender).