Biathlon: DSV-Juwel spürt Erwartungsdruck "schon ein bisschen"

Mit Selina Grotian schickt der deutsche Skiverband ein großes Nachwuchstalent in den Biathlon-Weltcup. Die 19-Jährige erlebte in der vergangenen Saison einen kometenhaften Aufstieg, dementsprechend groß ist ihre Vorfreude. Mit den positiven Erlebnissen im Gepäck will die Skijägerin nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen.