Biathlon: Preuß und Co. glänzen in Östersund - Öberg zu stark

Voigt glänzt am Schießstand - Preuß muss Öberg ziehen lassen

Nach der Staffel der Männer am Donnerstag (15.20 Uhr) bestreiten die Frauen am Freitag (14.45 Uhr) ihren ersten Sprint der Saison. In Folge des Sprints der Männer am Samstag (14.45 Uhr) stehen am Sonntag (14.00 und 16.00 Uhr/alles ZDF und Eurosport) zum Abschluss des Weltcups in Schweden noch die beiden Verfolgungen an.