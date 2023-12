Biathlon-Superstar lobt deutschen Rivalen

Die dezimierten deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Östersund ihre Podestserie auch in der Männerstaffel fortgesetzt - und auch bei Superstar Johannes Thingnes Bö Eindruck hinterlassen.

David Zobel, Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Johannes Kühn erreichten am Donnerstag Platz 3 und hätten Siegchancen gehabt, wäre es am Schießstand besser gelaufen: Auf die siegreichen Norweger fehlten trotz der Ausfälle von Roman Rees und Justus Strelow nach 4x7,5 Kilometern 50,5 Sekunden, 16 Nachlader und eine Strafrunde verbauten die Chancen auf ein noch besseres Ergebnis.

Biathlon: Bö würdigt Konkurrent Doll

„Es war am Schießstand alles andere als eine Glanzleistung, aber das konnten wir läuferisch kompensieren“, analysierte Routinier Doll im ZDF. Ihm selbst unterliefen fünf Fehlschüsse, so dass er Johannes Thingnes Bö um 39 Sekunden ziehen lassen musste. Trotzdem würdigte der 17-malige Weltmeister und 4-malige Gesamtweltcupsieger Bö ausdrücklich seinen direkten Konkurrenten: „Benni und ich hatten einen sehr guten Kampf, bis zum Ende“, sagte er am TV-Mikro.