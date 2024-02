Biathlon: Einzelrennen am Donnerstag abgesagt

Regen und vor allem Nebel am legendären Holmenkollen in Oslo haben am Donnerstag zur Absage des Einzelrennens der Frauen über 15 km geführt. Dies teilte die Internationale Biathlon -Union (IBU) kurz vor dem Start des Weltcups mit. Das Rennen soll am Freitag nachgeholt werden.

Frauen-Einzel soll am Freitag nachgeholt werden

Am Samstag sind am Holmenkollen dann die Massenstarts der Frauen (13.20 Uhr) und der Männer (15.20 Uhr) geplant. Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe in Oslo noch Single-Mixed- und Mixed-Staffel auf dem Programm, ehe es für die Teams nach Übersee geht. Zum Abschluss des Winters finden in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und Canmore (Kanada/14. bis 17. März) noch zwei Weltcups statt.