Biathlon: "Fast unwirklich es auszusprechen" - Biathlon-Star tritt zurück

Brorsson gewann seit ihrem Weltcup-Debüt im Jahr 2013 eine olympische Goldmedaille (Silber), holte bei der WM in Östersund 2019 Silber und lief in über 200 Weltcup-Rennen 16-mal auf das Podest.

„Lange und großartige Karriere“: Schweden-Star tritt zurück

Nun sei die Zeit gekommen für ein Ende ihrer aktiven Biathlon-Laufbahn. „Ich spüre, dass ich eine so lange und großartige Karriere hinter mir habe. Ich und Biathlon haben jeden kleinen Stein auf dem Weg erforscht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nun an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen“, meinte Brorsson und versicherte, dass es allein ihre Entscheidung gewesen und sie deswegen nicht traurig sei.

Bei ihrem letzten WM-Rennen am Sonntag in Nove Mesto überquerte Brorsson die Ziellinie als 21. des Massenstarts . Schon in der letzten Saison habe sie beschlossen, ihre Karriere im Folgejahr zu beenden, es bis dahin aber noch einmal zu versuchen.

Biathlon: Brorsson ist „das Bindeglied“

In ihre Pläne eingeweiht habe sie jedoch nur Trainer Johannes Lukas und ihren Lebensgefährten. „Ich habe mich verstellt und so etwas gesagt wie ‚oh - das nächste Trainingslager, Gott wie lustig wird das werden‘“, erläuerte Brorsson mit einem Schmunzeln. „Wenn ich die anderen Mädchen nur ansehe, breche ich zusammen, also konnte ich es nicht zu früh sagen. Aber jetzt war es so weit.“