Biathlon: Gold-Betrug an Lesser, Peiffer und Co.? Eine Farce, die kein Ende nimmt

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die deutschen Biathlon -Männer Olympia-Silber gewannen, das wohl eigentlich Olympia-Gold hätte sein müssen - doch bis heute warten Erik Lesser, Arnd Peiffer und Co. auf Klarheit.

Am 22. Februar 2014, dem letzten Tag der Winterspiele in Sotschi, wurden Lesser, Peiffer, Simon Schempp und Daniel Böhm Zweiter in der Staffel aus Russland. Auf das damalige Siegerteam fiel dann allerdings ein Doping-Schatten. Und obwohl der Aufklärungsprozess seit vielen Jahren läuft und eigentlich weit gediehen ist: Ein Ende ist auch nach zehn Jahren, in denen mittlerweile alle Beteiligten vom Sport zurückgetreten sind, nicht in Sicht.