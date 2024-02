Biathlon-WM: Deutsches Wunderkind pulverisiert alle Erwartungen

Selina Grotian bei Biathlon-WM furios: Erik Lesser staunt

„Bringt extreme Fähigkeiten mit“

„Vielleicht ist es das Beste, spontan Leistung zu bringen“, erklärte Grotian, warum es am Schießstand diesmal wie am sprichwörtlichen Schnürchen lief: „Dieses Mal war es irgendwie ganz anders wie sonst, keine Gedanken. Wenn es immer so wäre, wäre das einfach Bombe.“

Grotian schien in den vergangenen Monaten doch nicht ganz unbeeindruckt schien von der Last der Erwartungen, über deren Schattenseiten sie im vergangenen Jahr im SPORT1-Interview offen gesprochen hatte: „Ich möchte alles nicht so nah an mich heran lassen, weil es einen auch runterziehen kann. Ich werde es einfach ausblenden und dann mal sehen, wie es wird.“ In Nove Mesto hat Grotian nun genau das gemacht, was sie sich damals vorgenommen hatte: „einfach weiter mein Ding“.