Biathlon-WM: Hilft diese Überraschung dem deutschen Duo?

Vanessa Voigt und Justus Strelow gehen mit dem Rückenwind des Siegs bei der Generalprobe in Antholz in das Single Mixed in Tschechien (ab 18 Uhr LIVETICKER). Die beiden haben die zweite deutsche WM-Medaille in der jungen Disziplin nach Erik Lesser und Franziska Preuß 2020 im Visier, auch auf Gold rechnen sie sich erklärtermaßen Außenseiterchancen aus.