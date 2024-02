Biathlon-WM: Norweger nach Tränen-Drama mit rührender Geste für Tandrevold

Die WM -Leistungen der Weltcup-Führenden Ingrid Landmark Tandrevold sind bis jetzt alles andere als gut. Seit die Norwegerin in Nove Mesto ist, will ihr einfach nichts gelingen. Trauriger Tiefpunkt waren dabei ihre vier Fehlschüsse bei der Single Mixed Staffel. Tandrevold hatte hier die mögliche Goldmedaille für Norwegen vergeigt.

Nach der Staffel am Donnerstag konnte Tandrevold ihre Enttäuschung nicht verbergen. Die 27-jährige brach nach dem rennen in Tränen aus, war komplett aufgelöst. Teamkollege Johannes Thingnes Bö versuchte die Biathletin bereits im Ziel zu trösten. Tandrevold hatte aber auch bei der Siegerehrung Tränen in den Augen.