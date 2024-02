Küken Grotian als Versprechen für die Zukunft

Doch stattdessen bewies sie in Nove Mesto auf Anhieb, warum sie als größtes Talent seit Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier gehandelt wird. "Vielleicht ist es das Beste, spontan Leistung zu bringen", so die Bayerin mit breitem Grinsen: "Dieses Mal war es irgendwie ganz anders wie sonst, keine Gedanken. Wenn es immer so wäre, wäre das einfach Bombe." Im Weltcup war Grotian noch nicht über Rang 21 hinausgekommen.