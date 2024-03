Ein unwahrscheinliches Biathlon-Comeback

So ein Comeback sieht man nicht alle Tage! Torstein Stenersen hatte seine Biathlon -Karriere eigentlich nach der Saison 2020/21 beendet. Doch an diesem Wochenende war er überraschend wieder da - und das unter vollkommen ungewöhnlichen Umständen.

Für die Schwedischen Meisterschaften kehrte der 35-Jährige aus seinem Sportler-Ruhestand zurück. Zuvor hatte der Verein Biathlon Östersund IF eine kurzfristige Anfrage an den Ex-Athleten gerichtet, ob er bereit sei, in die Loipe und an den Schießstand zu gehen.