Biathlon: Karriereende? Deutscher Star deutet Abschied an

In ihrer Biathlon -Laufbahn hat Franziska Preuß bereits zahlreiche Erfolge erzielt, wurde aber stets von einem Gegner begleitet: Immer wieder warfen gesundheitliche Probleme die 30-Jährige zurück. Die abgelaufene Saison hatte Preuß aus diesem Grund bereits frühzeitig beendet.

Nun ließ die Staffel-Weltmeisterin von 2015 bezüglich eines möglichen Karriereendes aufhorchen. Im Podcast „Extrarunde“ gab Preuß zu, dass ihr Sättigungsgefühl nach all den Jahren „immer stärker“ werden würde.

„Das ist unabhängig vom Alter. Wer später in den Weltcup kommt, brennt mit 30 vielleicht noch genauso“, schilderte die erfahrene Biathletin. „Von daher merke ich so oder so, dass ich im Herbst meiner Karriere bin, unabhängig vom Alter, sondern eher vom Sättigungsgefühl über die Jahre.“