Biathlon-Star beendet Karriere: "Habe um meine Gesundheit gekämpft!"

SPORT1 23.08.2024 • 11:08 Uhr Die deutsche Biathletin Antonia Horn beendet nach einer schweren Verletzung ihre Karriere. Die 27-Jährige zieht der Profilaufbahn ihre Gesundheit vor.

Antonia Horn macht Schluss! Die deutsche Biathletin hat auf Instagram ihr Karriereende verkündet. In einem emotionalen Post, welcher Bilder aus ihrer Kindheit und Profi-Laufbahn zeigt, begründete die 27-Jährige diesen Schritt mit ihrer Gesundheit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst im Sommer 2023 verletzte sich Horn schwer und riss sich das hintere Kreuzband im linken Knie: „Seit meinem Unfall vor 14 Monaten habe ich nicht mehr um Erfolge und Medaillen, sondern um meine Gesundheit gekämpft.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ex-Biathletin: „Entscheide mich für meine Gesundheit“

Horn fügte hinzu: „Nach anfänglich optimistischen Fortschritten kam ein sehr schmerzhafter Rückschlag und die Ungewissheit, je wieder richtig laufen zu können.“

Sie betonte, dass das für sie das größte Geschenk sei, unbeschwert Laufen zu können. Dies habe ihre Entscheidung leichter gemacht. „Ich entscheide mich für meine Gesundheit“, so die 27-Jährige.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wechsel vom Langlauf zum Biathlon

Im Jahr 2022 wechselte Horn vom Langlauf zum Biathlon. In ihrer Jugend galt sie als eines der größten Langlauftalente in Deutschland. In ihrer Karriere gewann die Wintersportlerin Bronze bei der Nordischen-Jugend-WM 2016, Silber im Sprint 2017 und wurde 2020 deutsche Meisterin im Teamsprint. Außerdem nahm sie an dem Olympischen Winterspielen 2022 teil.

„Ich habe alles erreicht, wovon ich als Kind nur träumen konnte, durfte die Welt bereisen, habe Freunde fürs Leben gefunden und konnte das Sportlerleben mit all seinen Höhen und Tiefen erfahren“, findet die Deutsche nun einen guten Abschluss mit ihrer Profikarriere.

Deutsche widmet sich „Herzensprojekt“

Horn ergänzte: „Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in all den Jahren als Athletin erleben durfte, aber meine Prioritäten haben sich geändert.“