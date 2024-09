Biathlon: Mehr Preisgeld im Weltcup und bei der WM!

Die Stars im Biathlon dürfen sich in der kommenden Saison auf mehr Geld freuen. Die Internationale Biathlon-Union (IBU) erhöht die Preisgelder bei bestimmten Rennen.

Die Erhöhung betrifft die Preisgelder im Weltcup und bei der WM, sie bezieht sich aber nur auf die Einzelwettkämpfe. Insgesamt erhöht sich die Gesamtprämie in den Einzelwettkämpfen im Weltcup - also in den Sprints, Verfolgungen, Massenstarts und den Einzelrennen - pro Wettkampf von ursprünglich 93.750 auf nunmehr 101.500 Euro.