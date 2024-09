Biathlon: Zoff um neue Regeln!

Stattdessen sollen die Favoriten fest in der dritten von vier Startgruppen eingeteilt werden. Nach dem neuen System wäre die erste Gruppe für Athleten ab Platz 31 im Weltcup vorgesehen, während die Plätze 16 bis 30 in der zweiten Gruppe starten würden.

Biathlon: IBU-Vorschlag stößt auf Kritik

„Sollte der Spitzensport so organisiert werden, dass die besten Athleten nicht die besten Bedingungen oder die besten Möglichkeiten erhalten?“, stellte Christiansen als rhetorische Frage in den Raum. Es bestehe allgemein die Befürchtung, dass es durch das neue Startsystem schwieriger werden könnte, die Top Ten zu erreichen, ergänzte der Biathlet.

Athleten starten Petition gegen Regeländerung

Indes zeigt Christiansen grundsätzlich Verständnis für das Ansinnen der IBU, attraktiver für TV-Zuschauer sein zu wollen. Er schlägt aber andere Wege vor, um dieses Ziel zu erreichen: So könnte seiner Ansicht nach etwa das Schießen stärker gewichtet werden - ein Bereich, in dem die Norweger traditionell nicht so dominant seien wie in anderen Bereichen.