Biathlon: Erneute Kritik an Start-Regel - "Wie soll ich mich da aufwärmen?"

Elvira Öberg schließt sich den Kritikern der neuen Start-Regel im Biathlon an. Die Schwedin vermutet ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Biathleten.

Wieder einmal stößt die neue Startgruppen-Regel zur Biathlon -Saison 2024/25 auf Kritik . Nachdem bereits zahlreiche Biathletinnen und Biathleten ihre Kritik öffentlich gemacht haben, will die Schwedin Elvira Öberg nun ein bisher kaum thematisiertes Problem erkannt haben.

Zum Hintergrund: In der kommenden Saison hat der Biathlon-Weltverband IBU beschlossen, die Startreihenfolge für Distanz- und Sprintwettkämpfe zu verändern. Die Top-15 der Weltcup-Wertung sollen sich künftig nicht mehr aussuchen können, in welcher Startgruppe sie an den Start gehen wollen.